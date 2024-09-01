عودة: الكنيسة تنشىء أبناءها على الإخلاص لأوطانهم ولا تسكت عن الظلم ولا تغطي الجريمة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، قداسا في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.



وفي عظته، أكد عودة أن "الكنيسة تنشىء أبناءها على الإخلاص لأوطانهم وخدمتها واحترام قوانينها وتطبيقها، وعلى احترام مواطنيهم. لكن الكنيسة لا تسكت عن الظلم ولا تغطي الجريمة، ولا تمالىء الحاكم إن ضل أو ظلم أو أخطأ لأن هذا من صلب رسالتها الشاهدة للحق، وهي تعمل من أجل أن يتحقق ملكوت الله على الأرض ويحل السلام فيها."



وأشار إلى أن "ما تسعى إليه الكنيسة ليس إخضاع الدولة لسلطانها بل حث السلطات الزمنية على العمل وفقًا للمشيئة الإلهية الداعية إلى المحبة والعدل والخير والسلام والإستقامة والمساواة والإحتضان وحسن الرعاية،" معتبرًا أنه "ينبغي على الدولة في مفهوم الكنيسة أن تكون خاضعة لله، عاملةً بوصاياه لا بأية وصايا أخرى."