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تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

أخبار لبنان
2024-09-03 | 05:30
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تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
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تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

كرم الهلال الأحمر الأردني الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عبر  تقديم "الوسام الذهبي للهلال الأحمر الأردني " له.

وقد أقيم التكريم خلال "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" الذي انعقد بتاريخ ٢ و٣ أيلول ٢٠٢٤ في عمان، وكانت كلمة لرئيس الهلال الأحمر الأردني محمد الحديد خلال تقديم الوسام قال فيها: "شكرا أخي جورج، أنت لست معنا الليلة، ولكن انت دائما في قلوبنا، كنا نتمنى أن تكون بيننا لأنك أنت فعلا مثال للإنسانية، مثال العمل المتواصل. نحن نعلم تماما أنك تقضي أغلب أوقاتك بالعمل في المكتب تدير شؤون جمعيتك ولا تذهب منه سوى ساعات معدودة، وحاليا الوضع في لبنان صعب ولهذا السبب لم تستطع القدوم، لأن الوضع يتطلب منك البقاء مع جمعيتك الوطنية". 

وشدد في كلمته، على أن جورج هو مثال للعمل التطوعي، ومثال للمتطوعين.

كذلك، كرم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني خلال المؤتمر، وذلك عبر تقديم درع له. وكانت كلمة الاتحاد التالية: "لقد احدثت قيادته ووجوده الدؤوب تأثيرا "عميقا" في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص".

أخبار لبنان

جورج كتانة

تكريم

الصليب الأحمر

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