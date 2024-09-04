بو صعب: نثمّن الجهد الذي تبذله قبرص لمعالجة أيّ مواضيع خلافية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في دارته، في ضهور الشوير، مستشار الأمن القوميّ مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس يرافقه مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما.