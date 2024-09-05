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الأبيض بدأ جولة في المنية الضنية: لتفعيل القطاع الصحيّ في المناطق النائية

أخبار لبنان
2024-09-05 | 06:01
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الأبيض بدأ جولة في المنية الضنية: لتفعيل القطاع الصحيّ في المناطق النائية
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الأبيض بدأ جولة في المنية الضنية: لتفعيل القطاع الصحيّ في المناطق النائية

أكّد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أنّ الوزارة في صدد استكمال خطواتها لدعم القطاع الصحيّ وذلك بعد تأثيرات السنوات العجاف السابقة التي مرت على الدولة. 

وقال، خلال جولة في قضاء المنية – الضنية، إنّ اهتمام الوزارة ينصب على محورين: مراكز الرعاية الصحية الأولية والإستشفاء.

وتهدف هذه الزيارة إلى تفقد القطاع الصحيّ، في المناطق النائية وتحديد حاجاته، بدءًا من دعم قطاع الإستشفاء الحكوميّ وتوسيع خدماته إلى دعم مراكز الرعاية الأولية بالتكاتف مع المجتمع الأهليّ وتعزيزها بالخدمات والأدوية.

وأوضح أنّه بالنسبة إلى مراكز الرعاية، الهدف يتركز على تأمين استمرارية تقديم الخدمات من جهة، وتقديم الدعم من جهة أخرى من خلال توفير الدواء وسيما أدوية الأمراض المزمنة وحصول الأطباء والعاملين على رواتبهم ومستحقاتهم.

وأعلن الأبيض أنه للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة العامة في لبنان، تضع الوزارة في الموازنة التي سيبدأ النقاش حولها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل اعتمادًا خاصًا لبرنامج الرعاية الصحية الأولية، بعدما كان دعمها يعتمد على منح خارجية.

وشدّد على أنّ الوزارة آثرت عدم الإتكال على الدعم الخارجيّ فقط، مقررةً رصد ما يعادل 18 مليون دولار، لدعم مراكز الرعاية الأولية وما يعادل 10 مليون دولار لتأمين أدوية الأمراض المزمنة فيها.

وأشار الأبيض إلى أنّ هذا الإعتماد سيشكل بداية لاعتمادات أكبر، لتوسيع مراكز الرعاية وتأمين الخدمات الطبية النوعية لأهلنا في مناطقهم، بحيث لا يضطر المرضى للتنقل مسافات كبيرة لتلقي العلاج.

وأكد أنّ الأدوية التي الأدوية التي وصلت إلى الوزارة وبدأ توزيعها، تتضمن أدوية لمرضى السكري والضغط بحيث يُستبعد حصول نقص فيها.

وأكّد الأبيض أنّ الخطة الاستراتيجية للوزارة تقضي بدعم المستشفيات الحكومية وتوسيع خدماتها بما يؤمن للمرضى تلقي العلاج في أماكن قريبة من سكنهم، خلافًا لما كان من واقع في الماضي حيث كان التركيز على الإستشفاء في العاصمة وضواحيها.

ولفت في هذا المجال إلى أن مستشفى طرابلس الحكومي بات يتضمن أكبر قسم لعلاج السرطان في الشمال، كما افتتحت فيه أقسام جديدة مثل غسيل الكلى على أن يفتتح قريبًا قسم القلب مع تغطية مستلزمات عملياته. وتابع وزير الصحة العامة أن هذا الدعم سينسحب على قضاء المنية الضنية حيث سيتم خلال ثلاثة أشهر افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية، إضافة إلى إتمام مشروع العلاج النهاري للسرطان قريبا بدعم من خيرين.

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