الأبيض بدأ جولة في المنية الضنية: لتفعيل القطاع الصحيّ في المناطق النائية

أكّد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أنّ الوزارة في صدد استكمال خطواتها لدعم القطاع الصحيّ وذلك بعد تأثيرات السنوات العجاف السابقة التي مرت على الدولة.



وقال، خلال جولة في قضاء المنية – الضنية، إنّ اهتمام الوزارة ينصب على محورين: مراكز الرعاية الصحية الأولية والإستشفاء.



وتهدف هذه الزيارة إلى تفقد القطاع الصحيّ، في المناطق النائية وتحديد حاجاته، بدءًا من دعم قطاع الإستشفاء الحكوميّ وتوسيع خدماته إلى دعم مراكز الرعاية الأولية بالتكاتف مع المجتمع الأهليّ وتعزيزها بالخدمات والأدوية.



وأوضح أنّه بالنسبة إلى مراكز الرعاية، الهدف يتركز على تأمين استمرارية تقديم الخدمات من جهة، وتقديم الدعم من جهة أخرى من خلال توفير الدواء وسيما أدوية الأمراض المزمنة وحصول الأطباء والعاملين على رواتبهم ومستحقاتهم.



وأعلن الأبيض أنه للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة العامة في لبنان، تضع الوزارة في الموازنة التي سيبدأ النقاش حولها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل اعتمادًا خاصًا لبرنامج الرعاية الصحية الأولية، بعدما كان دعمها يعتمد على منح خارجية.