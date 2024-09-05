وفد من اللجنة التأسيسية لـ"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت" زار القاضي الحجار

زار وفد من اللجنة التأسيسية لـ"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت" مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار اليوم في مكتبه.



وأشار التجمع في بيان، إلى أن اللقاء تداول شؤون تحقيقات المرفأ وسبل مواصلتها، لافتا إلى أن الوفد لمس السعي الحثيث من قبل القاضي الحجار إلى حلحة الأمور.



وأشاد الوفد بخطوة الحجار بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واصفا إياها بـ"الخطوة الشجاعة، التي يحب أن تتبعها خطوات في تحقيقات المرفأ".



وجدد الوفد "الطلب من الحجار منع القاضي طارق البيطار من الدوام في مكتبه لأنه قد يشكل خطرا على السلم الأهلي مجددا".