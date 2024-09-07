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حجم الخسائر البشرية والمادية في الجسم الصحي منذ بدء العدوان...الابيض: اعتداء يضرب القوانين الدولية

أخبار لبنان
2024-09-07 | 14:50
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حجم الخسائر البشرية والمادية في الجسم الصحي منذ بدء العدوان...الابيض: اعتداء يضرب القوانين الدولية
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حجم الخسائر البشرية والمادية في الجسم الصحي منذ بدء العدوان...الابيض: اعتداء يضرب القوانين الدولية

دان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض بأشد العبارات استهداف العدو الإسرائيلي لفريق الدفاع المدني بينما كان يؤدي مهمة إنسانية لإزالة آثار حرائق كان قد اشعلها العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتواصلة.

وقال في بيان: "في الواقع إن هذا الاعتداء السافر والمستهجن والذي يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، حلقة مؤلمة في سلسلة طويلة طالت الجسم الاسعافي والصحي في لبنان". 

وأضاف: "فحتى تاريخه وبسبب العدوان، استشهد خمسة وعشرون مسعفا من مختلف فرق الاسعاف العاملة في الميدان، وكذلك استشهد عاملان صحيان وأصيب أربعة وتسعون مسعفا وعاملا صحيا بجروح،  واستهدف مستشفيان هما مستشفيا ميس الجبل والشهيد صلاح غندور اللذان يشكلان مرفقين  صحيين ضروريين للاهالي والنازحين قسرا الموجودين في المناطق المعرضة والمتاخمة للاعتداءات، كما استهدف واحد وعشرون مركزا صحيا وخرجت عن الخدمة او تضررت جزئيا إثنتان وثلاثون آلية إسعاف وإطفاء". 

ولفت الى أن "ما سلف يؤكد حجم الاذى الذي يلحقه العدو الإسرائيلي بالعاملين الصحيين والمدنيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر للتخفيف من آثار العدوان وما يتسبب به من معاناة للأهالي وأضرار فادحة بالممتلكات". 

وجدد مناشدة المراجع والهيئات الدولية الانسانية وضع حد نهائي لهذا الاستهداف المتكرر والمتعمد للعاملين الصحيين والمدنيين والمرافق والتجهيزات التابعة لهم، مشيرا الى أن المطلوب تكثيف الجهود الصادقة لتحقيق هذا الهدف.

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