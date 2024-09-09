المكتب الاعلاميّ لمولوي: حيثيات خبر توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق الوزير فيه من التضخيم

تتداول وسائل الاعلام خبرًا عن توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.



وأوضح المكتب الاعلاميّ لمولوي، في بيان، أنّ حيثيات الخبر فيه من التضخيم والمبالغة على نحو يوحي للمتلقي أن الوزير يستعمل صلاحياته لدعم اقاربه.



وقال إنّ هذا محض افتراء وتجنّي لأنّ المسألة لا تتعدى كونها شجار بين أطفال حصل بعد انتهاء لعبة رياضية بين طرفين.



وأضاف: "الاشكال البسيط انتهى ولم يتم توقيف احد ولم يتدخل او يحضر الى المكان قائد سرية وزارة الداخلية المولج بحماية الوزير مولوي."



ودعا إلى عدم مجافاة الحقيقة "في قضية طفولية حصلت رحمة ببلد لم يعد يحتمل ويمر بمنعطف خطير جدًا، بدل التلهي في قشور الافتراء والتجني".