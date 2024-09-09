"القوات" دانت إستهداف إسرائيل لعناصر الدفاع المدني: لوقف الحرب وإرسال الجيش إلى الحدود والتطبيق الفعلي للقرار 1701

أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانًا دانت فيه "استهداف إسرائيل لعناصر من الدفاع المدني وسقوط ثلاثة شهداء أثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني في بلدة فرون في النبطية عقب تنفيذهم مهمة إطفاء في أحراج البلدة."



وتقدمت "بالعزاء من ذوي الشهداء والدفاع المدني،" مؤكدةً "للمرة الألف عدم جواز استمرار مشاهد الموت والدمار والتهجير وضرورة وقف الحرب من خلال إرسال الجيش إلى الحدود، والعمل على التطبيق الفعلي للقرار 1701."