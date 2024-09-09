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وليد وتيمور جنبلاط تلقيا رسالتين جوابيتين من مكتب السنوار ردًا على التعزية باستشهاد هنية

أخبار لبنان
2024-09-09 | 10:58
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وليد وتيمور جنبلاط تلقيا رسالتين جوابيتين من مكتب السنوار ردًا على التعزية باستشهاد هنية
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وليد وتيمور جنبلاط تلقيا رسالتين جوابيتين من مكتب السنوار ردًا على التعزية باستشهاد هنية

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالة جوابية من مكتب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار شكر له تضامنه وتعزيته باستشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية ومرافقه.

كما تلقى رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط برقية شكر جوابية من مكتب السنوار ردًا على برقية التعزية باستشهاد هنية ومرافقه.

وجاء في نص البرقيتين: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية بشهيدنا وفقيد الأمة القائد المجاهد /أ. إسماعيل هنية "أبو العبد" رئيس المكتب السياسي للحركة، ومرافقه الأخ المجاهد/وسيم أبو شعبان "أبو أنس"، شاكرين لكم تضامنكم الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة، سائلين الله تعالى أن يبارك مسعاكم، ويحفظكم وبلادكم من كل سوء.

يرتقي شهيدنا القائد، رمز الأمة وفلسطين أبو العبد في معركة طوفان الأقصى إحدى أشرف معارك شعبنا الفلسطيني التاريخية على درب القادة الشهداء، لتلتقي دماؤه ودماء أبنائه وأحفاده وعائلته، مع التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، تأكيدا على أن دماء قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا، وأن هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء، ستزيدنا صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي، حتى دحره وكنسه عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

كما نؤكد أن الحركة ستبقى كما كانت دوما - ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادىء السامية التي كان يدعو لها القائد الشهيد أبو العبد، ستظل ثابتة وحاضرة، وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا وفي مقدمتها وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، واجتماع كلمة أمتنا العربية والإسلامية، ونبذ الفرقة والخلاف، لنكون صفًا واحدًا في وجه العدو الصهيوني، العدو الحقيقي لأمتنا، والتهديد الأكبر، المبني على التوسع في أطماعه لنهب خيرات الأمة ومقدراتها. داعين الله سبحانه أن يحفظكم وأهلكم ودياركم بالخير والأمن والاستقرار".

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