تشييع شهداء الدفاع المدني

شيع الدفاع المدني وحركة أمل وحزب الله شهداء الدفاعِ المدني الثلاثة قاسم بزي, محمد هاشم وعباس حمود في مأتم رسمي وشعبي وفي حضور زملائهم في الدفاع المدني، وذلك في بلدة برج قلاوي.



وأكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار خلال التشييع، دور الدفاع المدني وتضحياته، مشيدا بالشهداء الثلاثة الذين قدموا أنفسهم من أجل الوطن.



بدوره، دان الشيخ محمد بزي الذي تحدث بإسم حركة أمل إستهداف عناصر الدفاع المدني، مؤكدا أن "الإحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلاً".