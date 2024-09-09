مساعدات إنسانية من الكتيبة الإيطالية إلى النازحين الجنوبيين من المناطق الحدودية

انطلقت اليوم من شمع، خطة توزيع المساعدات الإيطالية إلى المجتمعات الأكثر حاجة والنازحين الجنوبيين من المناطق الحدودية.



وأعلنت"اليونيفيل" في بيان، أن "المساعدات المقدمة من الكتيبة الإيطالية تتضمن مواد متنوعة تشمل المعدات المدرسية للطلاب، الملابس للرجال والنساء والأطفال، مواد النظافة الشخصية والمنزلية، إلى جانب البطانيات والمخدات وأغطية الأسرة"، لافتة إلى أن "هذه المساعدات ستوزع على النازحين من مناطق الحدود في الجنوب، الذين عانوا من النزاع المستمر الذي أثر بشكل كبير على البلد، ومنطقة عمليات قبعات السلام التابعة للأمم المتحدة".



وأشارت إلى أن "هذه المبادرة أُطلقتها بلدية سانت أنتيكيوالإيطالية في أيار الماضي"، وقالت: "بفضل دعم بلديات سولشيس إيغليسيانتي، والعديد من جمعيات التطوع في المنطقة، والتعاون الثمين من "لواء ساساري"، الذي يقوم بمهمته الثالثة في لبنان تحت راية الأمم المتحدة، بدأ جمع المساعدات الضرورية لإرسالها إلى اللبنانيين، الذين يواجهون أزمة خانقة تحد من قدرة الحكومة اللبنانية على التدخل".



ولفتت إلى أن "المجتمعات المحلية شكرت لإيطاليا وجزيرة سردينيا الايطالية اهتمامهما الكبير وتضامنهما مع السكان المحليين في هذه اللحظة الحرجة، التي تكشف مجددا عن معاناة الفئات الأكثر ضعفا".