مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وجريحان في غارة على طريق عام في البقاع الغربيّ

استشهد شخص وأُصيب شخصان آخران بجروح، في الغارة، التي شنتها إسرائيل على طريق عام، في البقاع الغربيّ، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان.