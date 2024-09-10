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كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة
أخبار لبنان
2024-09-10 | 06:36
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كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة
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كرامي: فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة
شدّد النائب فيصل كرامي على وجوب أن يكون هناك رئيس للجمهورية.
وقال، بعد لقاء تكتل التوافق الوطنيّ النيابيّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: "طالما هناك الإنقسام الداخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج."
وأضاف: "النتائج المنطقية تقول بأنه يعني هناك مسارين، المسار الأول هو إنتخابات مبكرة ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الإنتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات فلنذهب الى الحوار."
ودعا إلى الذهاب الى جلسات متتالية لنخرج من هذه الازمة الدستورية التي نحن فيها، "فلا مجال لحلحلة الأمور الدستورية إلا بإنتخاب رئيس للجمهورية".
وأوضح أنّ التكتل استفسر من بري الموضوع القضائيّ الأخير والكلام عن توقيف حاكم مصرف لبنان.
وأكّد بري انه مع القضاء، وفق ما قال.
وقال: "نحن بدورنا نؤكد هذا الامر ليس فقط في هذا الملف، فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة."
وبحث الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي .
واستقبل رئيس المجلس سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار .
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