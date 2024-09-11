تكريم التلامذة المتفوقين في الإمتحانات الرسمية... الحلبي: الطلاب حاضر لبنان ومستقبله

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي التلامذة المتفوقين في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والذين يبلغ عددهم نحو مئةٍ وسبعين تلميذا.



وبالمناسية، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن طلاب لبنان هم حاضره ومستقبلُه.