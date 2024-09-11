الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تكريم التلامذة المتفوقين في الإمتحانات الرسمية... الحلبي: الطلاب حاضر لبنان ومستقبله
أخبار لبنان
2024-09-11 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تكريم التلامذة المتفوقين في الإمتحانات الرسمية... الحلبي: الطلاب حاضر لبنان ومستقبله
كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي التلامذة المتفوقين في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والذين يبلغ عددهم نحو مئةٍ وسبعين تلميذا.
وبالمناسية، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن طلاب لبنان هم حاضره ومستقبلُه.
أخبار لبنان
التلامذة
المتفوقين
الإمتحانات
الرسمية...
الحلبي:
الطلاب
لبنان
ومستقبله
التالي
FENASOL: لمواجهة سياسات الإفقار والتجويع والتحرك في الشارع
بوريل في بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-22
قراران لوزير التربية حول مساهمة أهالي التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين بتغذية صناديق الثانويات الرسمية
أخبار لبنان
2024-08-22
قراران لوزير التربية حول مساهمة أهالي التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين بتغذية صناديق الثانويات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-28
عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-28
عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب
0
أخبار لبنان
2024-06-26
الحلبي لـ حوار المرحلة: الامتحانات الرسمية حاصلة..وأمّنا باصات لنقل الطلاب في مناطق التوتر
أخبار لبنان
2024-06-26
الحلبي لـ حوار المرحلة: الامتحانات الرسمية حاصلة..وأمّنا باصات لنقل الطلاب في مناطق التوتر
0
خبر عاجل
2024-06-26
الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة
خبر عاجل
2024-06-26
الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:15
البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية
اقتصاد
10:15
البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية
0
أخبار لبنان
10:15
حراك المتقاعدين العسكريين يعلن حال طوارىء مفتوحة: ما سيحصل سيفاجئ الحكومة
أخبار لبنان
10:15
حراك المتقاعدين العسكريين يعلن حال طوارىء مفتوحة: ما سيحصل سيفاجئ الحكومة
0
أخبار لبنان
10:08
ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة
أخبار لبنان
10:08
ميقاتي: سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة
0
أخبار لبنان
09:43
وزير الطاقة أطلق مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية
أخبار لبنان
09:43
وزير الطاقة أطلق مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:51
وزارة الصحة في غزة: 41084 شهيدا فلسطينيا و95029 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
09:51
وزارة الصحة في غزة: 41084 شهيدا فلسطينيا و95029 مصابا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
0
منوعات
2024-07-24
وفاة طفل بعد ولادته مع وجهين و4 أذرع وأرجل... وصور تُظهر الحالة النادرة (صور)
منوعات
2024-07-24
وفاة طفل بعد ولادته مع وجهين و4 أذرع وأرجل... وصور تُظهر الحالة النادرة (صور)
0
منوعات
2024-09-05
أي دولة هي أكبر مسبّب للتلوّث البلاستيكي في العالم؟
منوعات
2024-09-05
أي دولة هي أكبر مسبّب للتلوّث البلاستيكي في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:03
السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة
أخبار دولية
08:03
السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة
0
أخبار دولية
07:59
بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء
أخبار دولية
07:59
بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء
0
اقتصاد
06:46
لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة
اقتصاد
06:46
لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة
0
أخبار لبنان
04:57
موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
04:57
موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
0
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
0
أخبار لبنان
03:18
السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة
أخبار لبنان
03:18
السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة
0
أخبار دولية
00:07
ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت
أخبار دولية
00:07
ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت
0
أخبار دولية
23:49
هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم
أخبار دولية
23:49
هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
2
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
3
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
4
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
5
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
6
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
7
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
8
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More