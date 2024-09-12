وصول جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجيان إلى مطار بيروت

وصل جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجيان إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يقام له استقبال رسمي من قبل ثلة من فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار.



ونقل عدد من المطارنة والكهنة الجثمان الى داخل قاعة الصالون الرئاسي، في مبنى كبار الزوار في المطار.