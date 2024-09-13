زيلينسكي يعلن عودة 49 أسير حرب من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 49 أسير حرب إلى أوكرانيا كانوا محتجزين لدى روسيا، وبينهم مَن حارب في مصنع أزوفستال للصلب الذي حاصره الجيش الروسي في ماريوبول (جنوب شرق) في ربيع العام 2022.



وقال زيلينسكي على تلغرام "عاد 49 أوكرانيا إلى ديارهم"، مرفقا رسالته بصور جنود وبينهم نساء لفوا أجسادهم بالأعلام الأوكرانية.



ولم يحدد ما إذا جاء الإفراج عنهم نتيجة لتبادل مع روسيا.