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انتهاء عمليات الاطفاء في مطمر النفايات في برج حمود (صور)
أخبار لبنان
2024-09-15 | 01:32
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انتهاء عمليات الاطفاء في مطمر النفايات في برج حمود (صور)
تمكن عناصر الدفاع المدني، بعد مواصلة عمليات الإطفاء لثلاثة أيام على التوالي، معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت، في تمام الساعة ١٨،١٥ من مساء أمس السبت، من إخماد النيران التي اندلعت عند الساعة ١٨،٠٥ من مساء الخميس الواقع في ١٢-٩-٢٠٢٤ في مطمر النفايات في برج حمود.
واستمرت عمليات المراقبة ليل أمس، حيث تمركزت آليات الدفاع المدني في الموقع للتدخل اذا ما دعت الحاجة.
أخبار لبنان
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