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المقاومة الإسلامية نعت 4 شهداء
أخبار لبنان
2024-09-18 | 15:52
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المقاومة الإسلامية نعت 4 شهداء
نعت المقاومة الإسلامية عبر سلسلة بيانات 4 شهداء لها وهم:
" الشهيد علي محمد ترحيني "حيدر" مواليد عام 2001 من بلدة عِبّا في جنوب لبنان".
" الشهيد علي محمد شلبي "باقر" مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان".
" الشهيد إبراهيم عبد الكريم زين الدين "أبو علي أمير" مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان".
"الشهيد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان".
أخبار لبنان
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