الابيض خلال الاعلان عن مبادرة الإتحاد العربي للمهن البصرية: التضامن اللبناني انسحب على أشقائنا العرب

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أن "التلاحم الذي رأيناه في مجتمعنا من خلال التضامن الكبير الذي أظهره الشعب اللبناني مع المصابين والتزام أعضاء القطاع الصحي بأطبائه وممرضيه ومسعفيه بتقديم أفضل الخدمات، شكّل إشارة إيجابية وسط كل المصاعب الأخيرة"، واشار الى أن "التضامن إنسحب على أشقائنا العرب في دول الجوار".



ورحّب ابيض، خلال إطلاق مبادرة الإتحاد العربي للمهن البصرية، بالمبادرة التي يقدمها اتحاد جمعيات البصريين في العالم العربي والتي أعلنتها رئيسة الإتحاد العربي للبصريات في دول آسيا وشمال إفريقيا الدكتورة نسرين الأشقر، معربا عن تقديره "لكل المبادرات التي يقدمها إخواننا العرب أم أبناء لبنان في أي مركز كانوا لخدمة بلدهم ومجتمعهم".



المكاري



من جهته، نوه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بـ"الجهود التي يبذلها وزير الصحة الذي لم يخلد الى النوم منذ 3 ايام هو وفريق عمله وسائر الأطباء والفرق الطبية الذين عملوا بالتعاون مع المستشفيات على كل الاراضي اللبنانية"، مثنيا على "التضامن الذي ابداه الشعب اللبناني مع الجرحى والمصابين وعائلاتهم"، مبديا أسفه "لأننا لا نرى مثل هذا التضامن إلا في حالات الكوارث".



ودعا المكاري الاعلام الى "توخي الدقة في نشر المعلومات، لاسيما تلك التي تولد التوتر والقلق لدى اللبنانيين، من معلومات سياسية وامنية وعسكرية وطبية"، مطالبا "المؤسسات والمنصات الاعلامية المرخصة وغير المرخصة كتلك المتعلقة بالتواصل الاجتماعي ومجموعات الـ"واتساب" التي ترمي يمينا ويسارا اخبارا بلا معنى وغير صحيحة".



وحيا وزارة الصحة العامة، "التي تبذل جهدا محترفا ودقيقا على الصعيد الانساني"، مؤكدا انها "المصدر الوحيد الذي يجب على الاعلام ان يستقي منه الخبر اليقين والدقيق، خصوصا لجهة أرقام الشهداء والمصابين".



وطمأن المكاري اللبنانيين بـ"أن الحكومة تقوم بواجباتها بما لديها من صلاحيات وما تمتلكه من قوة لحماية الشعب من اي كارثة قد تحل عليه".



الاشقر



وتلت الأشقر بيان الاتحاد العربي للمهن البصرية حول مبادرة الاتحاد العربي لمساعدة مصابي العيون، جاء فيه:



"لا يخفى على الجميع عدد الإصابات في العيون جراء الحرب والانفجارات في لبنان والذي يفوق استيعاب المستشفيات والطواقم الطبية في البلاد، وجب علينا في الاتحاد الوقوف مع الشعب اللبناني في هذه المحنة. لذا نطلق هذه المبادرة التي تشمل كبار اختصاصيي البصريات والنقابات والجمعيات والمنظفات التي تعمل في مجال العيون والبصريات، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة والمساعدة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة من استشاريي جراحات دقيقة متخصصين في العيون الصناعية وفي الابصار المتدني، توفير الأدوية والقطرات الطبية للعيون، توفير النظارات الطبية ومستلزمات الابصار المتدني، التوعية الصحية وخدمات ما بعد العلاج والمشاركة الإعلامية وتحريك الجهود المختلفة من أجل التوعية لكيفية رعاية العيون".



واشارت إلى أن "كل هذا الجهد يتم بمشاركة الجميع من داخل لبنان ومن كل فروع الاتحاد العربي من الدول المختلفة سواء في آسيا أو شمال أفريقيا".