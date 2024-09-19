ماكرون يدعو في اتصال مع ميقاتي جميع الاطراف الى ضبط النفس وعدم التصعيد

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، في الوضع في لبنان والمنطقة.



ودان الرئيس الفرنسي التفجيرات التي حصلت في اليومين الاخيرين والتي اوقعت مئات الضحايا، معبّرا عن تضامنه وتعاطفه مع لبنان في هذه المحنة الاليمة.



ودعا ماكرون جميع الاطراف الى ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي الى اي حل.



من جهته، شكر ميقاتي الرئيس الفرنسي على عاطفته ودعمه المستمر للبنان، مطالبا ان يصار الى اتخاذ موقف حازم من العدوان الاسرائيلي خلال جلسة مجلس الامن المقررة غدا بطلب من الحكومة اللبنانية.