الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة الاتصالات أدى لـ"تعطيل خطير" بالقطاع الصحي بلبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انفجار أجهزة الاتصالات بيجر وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان هذا الأسبوع أدى إلى "تعطيل خطير" في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.