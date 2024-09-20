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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو أصدر بيانًا قصيرًا عقب اغتيال أحد كبار قادة حزب الله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا قصيرا "عقب اغتيال أحد كبار قادة حزب الله اللبنانية الجمعة قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها".