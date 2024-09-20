إيران تدين الغارة الجوية الإسرائيلية "الوحشية" على ضاحية بيروت الجنوبية

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارة الجوية الإسرائيلية "الوحشية والخبيثة" على ضاحية بيروت الجنوبية والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بحسب السلطات اللبنانية.



واعتبر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان أن "الهجوم الجوي الوحشي والخبيث الذي شنه النظام الصهيوني على بيروت هو انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي وكذلك السيادة وسلامة أراضي لبنان وأمنه الوطني".



وأشار إلى أنه "لا شك أن النظام الصهيوني يسعى إلى تأجيج التوتر وتوسيع جغرافية الحرب والنزاع في المنطقة"، معتبرا أن "مثل هذه السياسة الخبيثة تشكل تهديدا واضحا وأقصى للسلم والأمن الدوليين".