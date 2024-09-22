استعدادات تدشين كنيسة سيدة الفرح

استعدادا ً للزيارة المرتقبة لبطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي لأبرشية زحلة وبعلبك يومي الجمعة والسبت المقبلين والتي ستتوج بتدشين كنيسة سيدة الفرح، ومتحف المتروبوليت صيقلي في زحلة ، إنعقد مؤتمر صحافي في دار المطرانية في زحلة تحدث فيه عدد من المعنيين من بينهم المعتمد البطريركي في موسكو المطران نيفن صيقلي الذي سعى لبناء الكنيسة على الطراز الروسي.