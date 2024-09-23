تعليق العمل في مراكز وزارة الزراعة في الجنوب والنبطية تضامنا مع الأهالي في مواجهة العدوان

أعلنت وزارة الزراعة تعليق العمل يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024 في كافة مراكز وزارة الزراعة - محافظتي الجنوب والنبطية، تضامنا مع الأهالي في مواجهة العدوان الاسرائيلي.



ودانت وزارة الزراعة في بيان "هذا العدوان الوحشي بأشد العبارات"، معتبرة أن "هذا التصعيد الخطير يشكل اعتداءً صارخاً على الأرواح والممتلكات، كما يعرّض مواردنا الطبيعية، وخاصة الغابات، لخطر كبير".