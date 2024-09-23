كريدية: لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية

أعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية لرويترز ان لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية اليوم الاثنين تطلب من الناس الإخلاء.ووصف كريدية ما حدث بأنه حرب نفسية لإثارة الذعر والفوضى.