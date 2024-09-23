توقيف الدروس والأعمال الإدارية في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية غدا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في بيان، توقيف الدروس والأعمال الإدارية في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء، نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية.



وأشار البيان الى أن رئاسة الجامعة ستصدر بيانات لاحقة وفق تطورات الأوضاع.