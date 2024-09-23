في إطار التنسيق بين مكونات المعارضة...إتصال مطول بين الجميل وجعجع

في إطار التنسيق القائم والمستمر بين مكونات المعارضة، أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إتصالا هاتفيا مطولا برئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع، تم التداول فيه في المستجدات كلها، واتفقا على إبقاء الاتصالات بين الحزبين ومكونات المعارضة مفتوحة تداركا للاحتمالات كلها.