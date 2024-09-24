اقفال الحضانات حتى نهاية الأسبوع على الأراضي اللبنانية كافة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض إقفال جميع حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحسبا من التطورات.