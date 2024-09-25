مسؤول لبناني كبير لـ"رويترز": حزب الله منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان

كشف مسؤول لبناني كبير لـ"رويترز" أن حزب الله منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان.



واعتبر المسوؤل أن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر.



واضاف مسؤول لبناني ثاني أنه "إذا لم تجهزوا حزمة، فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق ولن تتوقف الحرب".