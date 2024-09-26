بعد قرار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بشأن العودة إلى التعليم... هذا ما قاله الأب يوسف نصر للـLBCI

طلبت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان من مديري المدارس، مع الجسم الاداري والتروبي، البدء بالاعداد الإداري والتربوي، بدءا من اليوم الخميس من أجل معاودة محتملة للدروس انطلاقا من الإثنين 30 أيلول.



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، اعتبر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن التوجه نحو فتح المدارس هو جزء من مقوّمات الصمود في لبنان.



وقال: "مع الهم الأمني والوطني الجامع، يجب التفكير بالهم التربوي والذي هو حزء من مسؤوليتنا".



ولفت الى أن البيان يعبّر عن حث بالمسؤولية تجاه الطفل والتلميذ وتجاه بداية العام الدراسي.



وقال: "ما زلنا في البداية والخوف يكمن في تأجيل الأمور من أسبوع الى أسبوع، لأن الصورة غير واضحة".



وأشار الى أن هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها الكنائس تجاه النازحين وهي تضع أديارا ومراكز وقاعات بتصرفهم وهذا تعبير عن الشعور بالتضامن مع الإنسان الآخر. وقال: "نحن أيضا كمدارس، ما لدينا من امكانيات سنضعها بتصرف النازحين".