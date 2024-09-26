في الجنوب... عناصر من أمن الدولة يقومون بتعبئة المحروقات

بعد تعذّر تعبئة المحروقات في الجنوب بعد هرب عمّال المحطّات من جرّاء العدوان الإسرائيليّ، ونظراً للحاجة القصوى إلى تزويد سيّارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدنيّ والمستشفيات والمواطنين بالمحروقات، وبالتعاون بين أصحاب محطّات المحروقات وأمن الدولة، قام عناصر من أمن الدولة في الجنوب - مكتب صور، بإعادة فتح المحطّات التي تتوافر لديها المحروقات، وقاموا بمهمّة تعبئتها تلبيةً للاحتياجات المطلوبة.