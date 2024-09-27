السفير المصري بعد لقائه بري: الحل الآن هو في وقف إطلاق النار وصولًا إلى تطبيق 1701 كاملًا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert) حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما السياسية والميدانية منها على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وإستقبل بري سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وعرض معه لتطور الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات ميدانيا وسياسيا.



وأشار السفير موسى إلى أن "اللقاء مع بري إنصب بشكل كامل على الأوضاع في لبنان وما يمر فيه من ظروف وأحداث. وتناولنا بشكل مفصل نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما تناولنا أيضًا الشق الإنساني المتعلق بالضحايا والجرحى وكيفية التعامل مع ما خلفته الضربات الإسرائيلية من نزوح لأهلنا في الجنوب وفي مختلف أنحاء لبنان وكيفية التغلب على هذه المسألة والتعامل معها في المستقبل".



وقال موسى: "تناولنا أيضًا الجهود التي يقودها بري ورئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالوصول الى تهدئة ووقف لإطلاق النار في لبنان، في الحقيقة بدوري أطلعت دولة الرئيس على موقف مصر التي تدعم بشكل كامل وقفا دائما لإطلاق النار في لبنان كما هو الحال في غزة. وأعربت له عن دعمنا لأي جهود قد تفضي الى هذا الأمر، لأن الحل الآن هو في وقف إطلاق النار وبدء التحاور والتعامل بالطرق الديبلوماسية وصولا الى تطبيق القرار 1701 بشكل كامل على كافة الاطراف".



ولفت إلى أن "اللقاء كان مثمرًا، وبري أطلعني على كافة التفاصيل المتعلقة بجهوده وتمنيت عليه أن نبقى على هذا التواصل، وأكدت له مرة أخرى أنه نحن ومن خلال القاهرة ونيويورك نعمل من أجل الوصول الى إنفراجة ما في هذا الامر في الساعات القادمة لعل وعسى الجهود التي تتم تنتج شيئا يهدىء من الوضع ويوصل بنا الى وقف لإطلاق النار في لبنان وصولا في مرحلة متقدمة الى ترتيبات نهائية تعيد إحلال السلام الى لبنان العزيز مرة أخرى".

