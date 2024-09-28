الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا



أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت إن أكثر من 50 ألف شخص فروا إلى سوريا وسط تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.



وكتب غراندي على "أكس" : "عبر أكثر من 50 ألف لبناني وسوري يعيشون في لبنان الآن إلى سوريا هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية"، مضيفا أن "أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخل لبنان".