ميقاتي: نتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن الدولة تقوم بكل ما يلزم ضمن الامكانات الموجودة واللبناني نخوته كبيرة ونشكر كل من ساعد، كاشفا أن "عدد النازحين كبير ومن المقدر ان يصل العدد الى مليون نازح وهي أكبر عملية نزوح".



وشدد ميقاتي على أن "الحل الدبلوماسي يبقى الافضل"، متمنيا "أن نصل إلى حل للوصول إلى وقف إطاق النار".



وأكد أن الدولة اللبنانية "تعمل على تسهيل دخول الهبات من دون جمارك وتحديد الوجهة التي ستصل اليها"، مشيرا إلى أن "هناك اجتماعا مرتقبا مع الهيئات المانحة في ما خص التمويل تحت اشراف الدولة اللبنانية واجتماعا آخر في ما خص التمويل الداخلي لتسريع الأمور قانونياً".



وشدد رئيس حكومة تصريف الاعمال على أننا " لا تقبل باستباحة الامن في الطرقات وسنأخذ الاجراء اللازم خصوصا من ناحية حماية الممتلكات الخاصة كما سيتم اتخاذ قرارات للتشد بحماية المستهلك".



وأكد ميقاتي " ضرورة تطبيق 1701 "، وقال: "لنوفّر الدماء ولنذهب الى تطبيق الاتفاق والجيش حاضر لهذا الموضوع وتبلغنا فقط بالنداء الاساسي من البيت الابيض لوقف اطلاق نار 21 يوماً لتوفير الوقت لتطبيق القرار 1701 ".



كما أكد أن "لبنان يؤمن بالشرعية الدولية والامم المتحدة".