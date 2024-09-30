وزير الخارجية الاسرائيلي: إسرائيل رفضت مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع "حزب الله" ووقف إطلاق النار، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة للاتفاق هي إبعاد "حزب الله" إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه"، بحسب "روسيا اليوم".



ونقلت عنه هيئة الإذاعة الإسرائيلية قوله :"نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار. تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار".