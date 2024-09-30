مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب اللبناني من الامارات بقيمة 100 مليون دولار

أعلن رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني ".



وتأتي مبادرة الرئيس الاماراتي "في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق".