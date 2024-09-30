المارونية المريمية تنفي محتوى كلام منسوب إلى الأب الحبيس أنطونيوس طربيه

نفت أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية بعد التداول على وسائل التواصل الإجتماعي بصور للأب الحبيس أنطونيوس طربيه الراهب الماروني المريمي مع أقوال وتنبؤات منسوبة اليه، محتوى الكلام المنسوب الى الأب الحبيس جملة وتفصيلًا.وطلبت من محبي الأب أنطونيوس طربيه عدم تداول ونشر هذه الأخبار، بل الصلاة الى الرب ليمن على الرهبانية بنعمة إعلانه قديسًا من قبل أمنا الكنيسة المقدسة.