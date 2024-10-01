"مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان": لاستعادة السيادة والوحدة الوطنية وانتخاب رئيس فورًا!

أكّد تجمّع "منتشرون ومقيمون من أجل لبنان" أنّ المطلوب هو ضبط النفس، ورباطة الجأش، والعمل على لملمة الوضع الداخليّ، وتوطيد الوحدة الوطنية.



وقال: "وحدتنا هي التي تحمينا."



ودعا التجمع إلى وجوب تحويل هذه المأساة إلى فرصة لإعادة بناء لبنان من خلال مراجعة الذات، ووضع الخلافات جانبًا، واتخاذ قرارات وطنية تعزز وحدته الداخلية.



ولفت إلى أنّ من أولى المهام المطروحة على المسؤولين والسياسيين أن يفكوا الارتباط بما يجري في الإقليم، مع التشديد على رفض أي هيمنة خارجية على القرار الوطنيّ.



وطالب بإنشاء جبهة وطنية جامعة، يكون هدفها الوحيد توحيد الموقف والكلمة تحت عنوان "نريد لبنان وطناً سيداً، حراً، مستقلاً ومحايداً".



ورأى أنّه على المسؤولين في المستويات الأمنية والسياسية استغلال الفرصة لدعم الدولة وتقويتها.



وأكّد أهمية انعقاد مجلس النواب (الذي وبحسب الدستور هو هيئة انتخابية لا تشريعية لانتخاب الرئيس) في جلسة طارئة مفتوحة لمعالجة الأزمات الفورية واتخاذ قرارات بعيدة عن الحسابات الضيقة، تعزز مصلحة الوطن، وتؤكد على الحياد ورفض كل سلاح غير سلاح الدولة.



كما أكّد أنّ مصلحة لبنان يجب أن تكون الأولوية المطلقة لا سيما احترام القوانين والدستور، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، لأن تجاهل هذه الأسس هو ما أوصل لبنان إلى هذا الانهيار الكبير.



ورأى التجمّع أنّ غياب الدولة هو أصل جميع المشاكل التي نعاني منها اليوم، والمطلوب إعلان حياد لبنان عن المحاور الإقليمية، وتشكيل لوبي لبناني عالمي يضم المغتربين والمقيمين تحت لواء "تجمع لبنان المقيم والمغترب"، بهدف دعم الدولة اللبنانية.



وطالب بالتطبيق الفوريّ للقرار 1559 تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان استقرار لبنان، ونوجه دعوة لمجلس الأمن لإصدار قرار جديد يناسب حجم الكارثة الحالية، ويطالب بوقف جميع الاعتداءات على لبنان وحدوده.