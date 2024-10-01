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إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

أخبار لبنان
2024-10-01 | 08:59
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إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال
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إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال

أطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية في لبنان.

واشار رئيس لجنة إدارة الكزارث ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين للـLBCI إلى أن الحاجات كثيرة وأكثر من 250 ألف لبناني موجودون في مراكز الايواء ومعظمها غير مجهزين.

وأكد ياسين أن "هناك تجاوبا من دور اوروبية وحوارا قائما مع دول عربية لتأمين هذه المساعدة". 

كما أكد أننا منفتحون على أن دعم، موضحا أن بعض المنظمات الدولية ستحصل عبى جزء من التمويل بتنسيق كامل مع الوزارات المعنية والمحافظين وغرف العمليات المحلية، ونوع آخر من التمويل سيكون عبر مؤسسات الدولة.

وكشف ياسين أنه سيصدر قرار لتتسهيل قبول هذه الهبات.

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