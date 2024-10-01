الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...

اعلن الجيش الاسرائيلي عن "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها".



واضاف: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم باخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."