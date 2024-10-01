الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g