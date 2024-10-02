إيطاليا تدعو مجلس الأمن الدوليّ إلى تعزيز تفويض القوة الأممية في جنوب لبنان

دعت الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مجلس الأمن الدوليّ إلى تعزيز تفويض قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من أجل "تأمين الحدود" بين إسرائيل ولبنان الذي شنّت الدولة العبرية عليه هجومًا بريًا محدودًا.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان إنّ روما "تدعو مجلس الأمن الدوليّ إلى النظر في تعزيز تفويض بعثة اليونيفيل من أجل ضمان أمن الحدود بين إسرائيل ولبنان".



وإيطاليا هي الدولة الغربية التي تساهم بأكبر عدد من العناصر في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وتضم كتيبتها حوالى 900 جندي.



وقالت روما إنها "تدين الهجوم الإيراني ضد إسرائيل".



كما أطلقت نداء دعت فيه "كل الأطراف الإقليمية إلى تحمل المسؤولية"، طالبة منهم "تجنب المزيد من التصعيد".