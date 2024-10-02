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سلام: المواد الغذائية كلها متوفّرة ولبنان يتلقّى مساعدات طبية على انواعها
أخبار لبنان
2024-10-02 | 06:57
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سلام: المواد الغذائية كلها متوفّرة ولبنان يتلقّى مساعدات طبية على انواعها
أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ لبنان يتلقّى مساعدات طبية على انواعها.
وقال: "ستصل مساعدات من الدول العربية والأوروبية، خلال الأيّام المقبلة، وبشكل أكبر ممّا كنّا نراه."
ولفت إلى عمل طيران الشرق الاوسط الذي "ما زال يفتح المجال لمساعدة مواطني الدول في العودة إلى بلادهم".
وفي شأن الأخبار المتداولة عن بعض السفن التي لم تستطع إدخال بضايعها إلى لبنان، أوضح سلام أنّ بعض البواخر رفضت الاقتراب قرب صيدا فتوجّهوا نحو طرابلس.
وشدّد على أنّ المواد الغذائية كلها متوفّرة.
ولفت إلى أنّ كميات أكبر منها مُخصًّ لبيروت وجبل لبنان بسبب النزوح الكثيف الذي تشهده هذه المناطق.
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