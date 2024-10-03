ميقاتي من بكركي: ندعو إلى لقاء حواريّ نخرج منه بموقف يعبّر عن تضامننا

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القوى السياسية جميعها، إلى لقاء حواريّ “نخرج منه بموقف يعبّر عن تضامننا”.

وقال، بعد لقائه البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي: “تعالوا ننتخب رئيسًا للجمهورية اليوم قبل غد.”

وأوضح أنّهما أجريا “جولة أفق في الحلول المطروحة لإخراج لبنان من ويلات الحرب”.

وطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، “لأنّها لا تميّز بين مسلم ومسيحيّ “.

وأكّد ميقاتي أنّ الراعي مع أيّ لقاء وطنيّ جامع “وأنّه يشجع على انتخاب رئيس فورًا”.

وشدّد على أنّ الوقت هو لعمل انقاذيّ يحثّ الجميع على اللقاء حول كلمة سواء.

وقال: “المشكلة بالأسماء ولا نريد رئيس جمهورية تحدي وهذا المطلوب في الوقت الحاضر.”