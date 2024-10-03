ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجودين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي حدث بيروت والمباني المجاورة له.



وكتب عبر اكس:

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“أنتم موجوجون في القرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

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من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”