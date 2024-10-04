الكتائب من السراي: الاستحقاق الرئاسي أهم استحقاق....وعلى المسؤولين فرض وقف إطلاق النار

أعلن النائب الياس حنكش بعد لقاء وفد من "حزب الكتائب اللبنانية" الرئيس نجيب ميقاتي أن "الاستحقاق الرئاسي أهم استحقاق بالنسبة الينا، لما يمثله من انتظام في الحياة الديموقراطية والحجر الاساسي لبناء لبنان جديد، ولكن علينا قراءة ما يحصل والعبور إلى الدولة".



وردا على سؤال عن موضوع عدم ربط حرب غزه بلبنان، قال: "هذا امر أساسي والبيان الذي صدر امس الأول في عين التينة لم يذكر أي شيء عن الحرب الدائرة في غزة. فصل المسارين هو امر أساسي، وقد عايننا انه عندما لا يكون لبنان في موقع حيادي ماذا يحل به. على المسؤولين فرض وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن رأفة باللبنانيين ولعدم جر لبنان إلى المزيد من الدمار".