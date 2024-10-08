مكاري التقى بري: متمسكون كحكومة لبنانية بالمبادره الفرنسية الاميركية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري الذي وضعه باجواء ونتائج القمة الفرنكوفونية.



وقال مكاري بعد اللقاء: "زيارتنا لدولة الرئيس لوضعه باجواء القمة الفرانكفونية التي شهدت تعاطفاً كبيراً مع لبنان وقضيته، ورفعنا خلالها الصوت وطرحنا كل التفاصيل والارقام وحقيقة الامور، ونتج عنه دعم كبير من الرئيس ماكرون من اجل لبنان وهو النداء الذي يطالب بوقف اطلاق النار وتحييد المدنيين".



وأضاف: "نحن بدورنا أكدنا اننا متمسكون كحكومة لبنانية بالمبادرة الفرنسية الامريكية التي تقضي بوقف إطلاق النار الى حين حل الامور وتطبيق القرار 1701، كما ان الفرنسيين إتخذوا مواقف ظهرت الى الإعلام تمنع توريد السلاح الهجومي لاسرائيل إضافة الى اقامة مؤتمر دعم للبنان بوجود الرئيس ماكرون في نهاية الشهر الجاري، كما تداولنا بأمور اخرى متعلقة الاوضاع العامة وامور النازحين".



هذا واستقبل بري رئيس اركان الجيش الايطالي رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano والوفد العسكري المرافق بحضور السفير الإيطالي لدى لبنان Fabrizio Marcelli والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث تناول اللقاء البحث بتطورات الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية.

الى ذلك، بحث بري والسفيرة الاميركية ليزا جونسون لتطورات الاوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان.