أدرعي: القضاء على المئات من عناصر حزب الله وتدمير البنى التحتية ومئات الوسائل القتالية في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "القضاء على المئات من عناصر حزب الله، وتدمير البنى التحتية التحت أرضية ومئات الوسائل القتالية في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أن "هكذا تبدو العملية البرية لقوات الفرقة 98 في جنوب لبنان".



وقال أدرعي عبر "إكس": "قوات الفرقة 98، وبضمنها فرق القتال التابعة للواء المظليين، وفرقة الكوماندوز، واللواء 7 ومقاتلو وحدة "يهلوم" يخوضون القتال في جنوب لبنان في القرى المجاورة للحدود التي تُعتبر المعاقل التابعة لحزب الله".



وأعلن أنه "حتى الآن قضى المقاتلون على المئات من عناصر حزب الله، ودمروا عدة مسارات تحت أرضية، بالإضافة إلى العشرات من البنى التحتية والمجمعات القتالية التي عُثر بداخلها على مئات الوسائل القتالية المنتشرة بمحاذاة الحدود والتي تم تدميرها".



وتابع أدرعي: "قوات الكوماندوز والمظليين قضت على عشرات المخربين من خلال المعارك والاشتباكات وجهًا لوجه، وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" دمرا بنى تحتية تحت الأرض كان يستخدمها المخربون للمكوث والتخبؤ. وبالتعاون الوثيق مع قوات المشاة، تصرفت قوات الدبابات والهندسة التابعة للواء 7 في ثلاث مناطق رئيسية بجنوب لبنان، وعثرت على وسائل قتالية وقضت على مخربين بإطلاق قذائف الدبابات".