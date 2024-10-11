نهرا طلب من أصحاب الإشتراكات في طرابلس تركيب عدادات لكل المشتركين والإلتزام بالتسعيرة الرسمية

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارًا طلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية.



وجاء في نص القرار: "عطفًا على الاجتماع الذي عقد في مكتبنا بناءً لطلب معالي وزير الداخلية والبلديات في كتاب رقم ٢٠٢٤/١١٣٥٤ تاریخ ١٧-٩-٢٠٢٤، الاطلاع والايعاز لمن يلزم وبالتعاون مع مصلحة الاقتصاد في الشمال وبلدية طرابلس،



- اولًا: ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة.



- ثانيًا: عدم السماح بتركيب اي مولد جديد وتمديد شبكة خاصة به الا بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة من الجهة الادارية".