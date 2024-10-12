4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على تمنين - بعلبك الهرمل... وأضرار في 3 مستشفيات

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على تمنين - بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. كما أحدثت الغارة أضرارا مادية في مستشفى تمنين.



كما أن الغارات على البقاع الأوسط أحدثت أضرارا مادية في مستشفيي رياق وتل شيحا.